Ateşkes görüşmeleri: Hamas yarın yanıtını açıklayacak

Hamas heyeti, Gazze'de ateşkese varılması için görüşmeleri sürdürmek üzere yarın Kahire'ye gidecek. Heyet, arabulucularun önerdiği teklifi ve İsrail'in vereceği yanıtı tartışacak. Hamas yetkilisi, yarın ateşkes planına yanıt vereceğini söyledi.

Ateşkes görüşmeleri: Hamas yarın yanıtını açıklayacak
Gazze'deki İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler, Refah'ta hayata tutunmaya çalışıyor.

Hamas heyeti, çıkmaza giren ateşkes görüşmeleri için bir kez daha masaya oturuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, bir Hamas heyetinin 'de ateşkes görüşmeleri için yarın Kahire'ye gideceğini bildirdi.

Hamas heyetinin, Mısır'ın başkentinde, arabulucular tarafından önerilen ateşkesi ve 'in buna vereceği yanıtı görüşeceğini söyledi.

Hamas yetkilisi, heyetin yarın ateşkes planına yanıt vereceğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, dün yaptığı açıklamada, Hamas ile esir takası anlaşmasına varılması halinde Refah'a operasyonun askıya alınacağını belirtmişti.

Ülkedeki ana muhalefet partisinin lideri Yair Lapid de Gazze'ye saldırılara devam etme ya da esir takas anlaşması yapma arasında bir tercih yapılması gerekirse takasın seçilmesi gerektiğini söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün elindeki 2 İsraillinin esir takası anlaşması yapılması ve evlerine dönmek için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayınlamıştı.

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