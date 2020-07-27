İsrail ile Hizbullah arasında çatışma

Lübnan kaynaklarına göre Hizbullah, Şebaa Çiftlikleri'ndeki bir İsrail aracına güdümlü füze fırlattı.



Hizbullah İsrail ordusuna karşı bölgede operasyon düzenlediğini duyurdu. Bu operasyonun, İsrail'in Suriye'de geçen hafta bir Hizbullah militanını öldürmesine misilleme olduğu belirtildi.



İsrail ise Lübnan'ın güneyini top atışlarıyla vurdu. İsrail ordu sözcüsü, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgedeki "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınırdaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Netanyahu İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu vurguladı.