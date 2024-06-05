İsrail ile Hizbullah arasında gerilim artıyor | ABD: Endişeli olduğumuz bir konu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan'da Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından "oldukça endişeli" olduklarını ve sorunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile Hizbullah arasında gerilim artıyor | ABD: Endişeli olduğumuz bir konu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, 'in kuzey sınırında Hizbullah ile artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miller, halihazırda Gazze'de ateşkese ulaşılması için tarafların yoğun çaba gösterdiği dönemde 'in kuzey sınırında Hizbullah ile yeni çatışma sürecine girmesinin, İsrail'e ve bölgedeki diğer aktörlere fayda getirmeyeceğini dile getirdi.

"Bu konu, 7 Ekim'den itibaren yakından izlediğimiz ve oldukça endişeli olduğumuz bir konu. Buna diplomatik çözüm arayışındayız çünkü çatışmanın büyüdüğünü görmek istemiyoruz. Bu durum, toplamda İsrail'in güvenliğine ve bölgede istikrara zarar verecektir." diyen Miller, İsrail tarafının da kendilerine "diplomatik çözüm istediklerini" söylediğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuzeyde Hizbullah'a karşı "son derece güçlü bir eyleme hazır olduklarını" söylemesine ilişkin değerlendirme yapan Miller, İsrail'in iç işlerine karışamayacaklarını ancak bölgede, İsrail ile Hizbullah arasında büyük bir çatışma görmek istemediklerini vurguladı.

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Miller, Gazze'de ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının kuzeydeki tansiyonu da düşüreceğini belirterek, ateşkesin bir an önce sağlanmasının bu bakımdan da önemli olduğunu dile getirdi.

Başbakanı Netanyahu, son açıklamasında, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken ülkesinin kuzeyde "son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu" söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dün, ülkenin kuzeyini ziyaret etmiş ve Hizbullah ile yaşanan gerilime dikkati çekerek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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