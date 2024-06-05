İsrail ile Hizbullah arasında gerilim artıyor | ABD: Endişeli olduğumuz bir konu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah ile artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Miller, halihazırda Gazze'de ateşkese ulaşılması için tarafların yoğun çaba gösterdiği dönemde İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah ile yeni çatışma sürecine girmesinin, İsrail'e ve bölgedeki diğer aktörlere fayda getirmeyeceğini dile getirdi.



"Bu konu, 7 Ekim'den itibaren yakından izlediğimiz ve oldukça endişeli olduğumuz bir konu. Buna diplomatik çözüm arayışındayız çünkü çatışmanın büyüdüğünü görmek istemiyoruz. Bu durum, toplamda İsrail'in güvenliğine ve bölgede istikrara zarar verecektir." diyen Miller, İsrail tarafının da kendilerine "diplomatik çözüm istediklerini" söylediğini aktardı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuzeyde Hizbullah'a karşı "son derece güçlü bir eyleme hazır olduklarını" söylemesine ilişkin değerlendirme yapan Miller, İsrail'in iç işlerine karışamayacaklarını ancak bölgede, İsrail ile Hizbullah arasında büyük bir çatışma görmek istemediklerini vurguladı.

