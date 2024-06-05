İsrail-Lübnan sınırında gerilim: 50 bin yedek asker daha göreve çağrıldı

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Tel Aviv hükümetinin, kuzeydeki (Lübnan) çatışmalara hazırlık amacıyla yedek asker sayısının 300 binden 350 bine çıkarılması konusunda orduya izin verdiği belirtildi.



Israel Today gazatesinde yer alan haberde ise İsrail ordusunun yedek asker kotasını 300 binden 350 bine yükseltilmesinin kuzeye yönelik hazırlıklarla değil de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıların uzamasıyla ilgili olduğu iddia edildi.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın askeri haberler yorumcusu İtay Blumental de İsrail ordusunun, hükümetin onayına sunulacak yedek kotasındaki artışın ülkenin kuzeyiyle (Lübnan sınırı) ilgili olmadığını ifade ettiğini aktardı.



Blumental, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun yedek asker kotasının 50 bin kişi daha artırılması kararının, "Refah'taki faaliyetlerin önceden planlanandan daha fazla sayıda insanı tüketmesinden" kaynaklandığını yazdı.



İsrail hükümetinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



KAN daha önceki haberinde de "kuzeyde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilme ihtimali" sebebiyle İsrail ordusunun yedek asker sayısının artırılmasını talep ettiğini aktarmıştı.