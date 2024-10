"İsrail, İran'ı her an vurabilir!"

İran'ın 1 Ekim'deki füze misillemesinden bu yana İsrail'i vereceği yanıtı bekleniyor. Amerikan NBC News kanalı, Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayanarak İsrail'in misillemesinin her an gelebileceğini duyurdu.

Habere göre Amerikalı yetkililer, İsrail'in İran'a yanıtının sınırlı olacağı görüşünde.



NBC'nin haberine göre İsrail, Biden yönetimiyle misillemeye ilişkin daha fazla bilgi paylaştı. Ancak operasyonun güvenliği için pek çok ayrıntı gizli tutuldu.



Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, İsrail'in ne zaman vuracağına dair bilgi paylaşmadığını söyledi.

Yetkililer, İsrail'in, İran'ın ne zaman ve nasıl vurulacağına dair nihai kararı henüz almadığının altını çizdi.

Ancak İsrail ordusunun saldırının talimat verildiği anda harekete geçmeye hazır olduğuna dikkat çekildi.



Amerikalı yetkililer, İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerini vuracağına ya da lider kadrosuna suikast yapacağına dair emareler bulunmadığını belirtti. Saldırının, askeri hedefler ve enerji altyapısıyla sınırlı kalacağı düşünülüyor.



Amerikan yönetiminin, misillemenin askeri hedeflerle sınırlı kalması ve orantılı olması gerektiğine dair İsrail'i uyardığı hatırlatıldı.



NBC'nin haberi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la telefon görüşmesinin ardından geldi. Gallant'ın bu görüşmede, İran'a misilleme planına ilişkin somut ayrıntılar paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor.



CNN'in haberine göre İran da, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki bazı ülkelerini, İsrail'in beklenen saldırısına yanıt verileceğine dair bilgilendirdi.