İsrail, İspanya Başbakanı Sanchez'in açıklamaları üzerine Madrid'deki büyükelçisini geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğine yönelik açıklamalarının ardından, ülkesinin Madrid'deki büyükelçisini geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

İsrail, İspanya Başbakanı Sanchez'in açıklamaları üzerine Madrid'deki büyükelçisini geri çağırdı
Gazze'deki ateşkes devam edecek

Gazze'deki ateşkes devam edecek

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Bakan Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Sanchez'e yüklendi.

Ülkesinin "uluslararası hukuka göre davrandığını" iddia eden Cohen, İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldığını belirtti.

Cohen, "Hamas'ı ortadan kaldırıp İsrailli esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini kaydetti.

NETANYAHU'DAN TALİMAT

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Sanchez'in sözleri nedeniyle İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdi.

İsrail, İspanya Başbakanı Sanchez'in açıklamaları üzerine Madrid'deki büyükelçisini geri çağırdı - 1

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Sanchez'in açıklamalarına tepki olarak İspanyol büyükelçinin Bakanlığa çağırılmasını istediği belirtildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İsrail'in sistematik bir şekilde 'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına atıfta bulunan Sanchez, "İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız, erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe uyandırıyor." demişti.

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