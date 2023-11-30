İsrail, İspanya Başbakanı Sanchez'in açıklamaları üzerine Madrid'deki büyükelçisini geri çağırdı

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Sanchez'in açıklamalarına tepki olarak İspanyol büyükelçinin Bakanlığa çağırılmasını istediği belirtildi.



İspanya Başbakanı Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına atıfta bulunan Sanchez, "İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız, erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe uyandırıyor." demişti.

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