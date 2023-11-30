Gazze'deki ateşkes devam edecek

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İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşması bir kez daha uzatıldı. İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin sürdürüleceğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan açıklamada uzatmanın bir günlük olduğu belirtildi. Dört günlük olarak başlayan ateşkes ve esir takası anlaşması iki gün uzatılarak altı güne çıkartılmıştı.
ATEŞKES BİTİMİNE DAKİKALAR KALA UZATILDI
Hamas ve İsrail'in ilk uzatma açıklaması ateşkesin bitimine saatler kala yapılmıştı. Katar'ın başkenti Doha'da merkezlenen ateşkes görüşmelerinin ikinci kez uzatılacağı haberi anlaşmanın sona ermesine 10 dakika kala geldi.
Türkiye saati ile sabah 8'de Gazze'deki İsrail - Hamas ateşkesi sona erecekti.
ESİR TAKASI DEVAM EDECEK
Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma kapsamında taraflar karşılıklı olarak esirleri serbest bırakıyor. Hamas altı günlük ateşkes kapsamında 70 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. İsrail ise hapishanelerinde tutuklu bulunan 210 Filistinli kadın ve çocuğu tahliye etti.
İSRAİL: HAMAS'IN BUGÜN BIRAKMASI BEKLENEN ESİRLERİN LİSTESİ ELİMİZE ULAŞTI
İsrail, Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını açıkladı.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ulaştığı ve ailelerine de bilgi verildiği belirtildi.
Hamas'ın kaç İsrailli esiri serbest bırakacağı veya esir takasının saatine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Varılan mutabakat kapsamında 10 İsrailli ve 30 Filistinli esirin karşılıklı olarak serbest bırakılması bekleniyor.
İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında 24 Kasım'dan bu yana 73 İsrailli ve 210 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı.
MASADA KİMLER VAR?
Katar'da yoğunlaşan görüşmelerde Mısır ve Katar arabuluculuk görevini üstleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıya İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yanısıra ABD istihbarat servisi CIA de katılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sabah erken saatlerde Tel Aviv'e gitti. ABD basınında yer alan bilgilere göre üçüncü Ortadoğu turuna başlayan Blinken'in ana gündem maddesi Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sonlandırılması ve geçici ateşkesin uzatılmasıydı.
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