İsrail, İspanya’nın konsolosluk talebini reddetti

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İspanya’nın konsolosluk sınırlandırmasının kaldırılmasını talebini reddettiklerini açıkladı.

İsrail, İspanya’nın konsolosluk talebini reddetti
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz

’nın Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıdığını duyurmadan bir gün önce , ’nın Kudüs’teki Konsolosluğu’na çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

İspanya, bugün sabah saatlerinde Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İspanya’nın talebini reddettiklerini açıkladı.

Katz, “İsrail, İspanya’nın tek taraflı Hamas liderliğindeki Filistin devletini tanıma kararı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Yolanda Diaz'ın İsrail'i yok etme ve yerine Filistin devleti kurma yönündeki antisemitik açıklamaları karşısında sessiz kalmayacak” dedi.

İspanya, İsrail hükümetinin konsolosluk yasağını reddediyor

İspanya, İsrail hükümetinin konsolosluk yasağını reddediyor

Haberi Görüntüle

"İSRAİL'İN ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT TEŞKİL EDİYOR"

İsrailli Bakan, “Kudüs’teki Konsolosluğu ile Filistin Yönetimi'ndeki bireyler arasındaki herhangi bir bağlantı ’in ulusal güvenliği tehdit teşkil ediyor ve tamamen yasaklanmıştı. Bu kuralları sıkı bir şekilde uygulayacağız. Eğer herhangi bir ihlal yaşanırsa İsrail’in Kudüs’teki Konsolosluğunun kapatılmasına varan ek önlemler alınacaktır” açıklamasını yaptı.

, 28 Mayıs’ta Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıma kararı almış, İspanya’nın bu kararının ardından İsrial de bu karara karşılık Kudüs’te bulunan İspanya Konsolosluğuna ilişkin kararlar alarak 1 Haziran'dan itibaren Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

BM, Ürdün ve Mısır'dan Gazze için acil müdahale konferansı

BM, Ürdün ve Mısır'dan Gazze için acil müdahale konferansı

AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

Fransız polisi, Paris Olimpiyatları'na saldırı planladığı iddiasıyla Çeçen bir adamı tutukladı

Fransız polisi, Paris Olimpiyatları'na saldırı planladığı iddiasıyla Çeçen bir adamı tutukladı

Ürdün'de İsrail'in Refah'a saldırıları protesto edildi

Ürdün'de İsrail'in Refah'a saldırıları protesto edildi

Gazze’de can kaybı 36 bin 284’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 36 bin 284’e yükseldi

Alman polisi sağcıların eylemine saldıran adamı vurdu

Alman polisi sağcıların eylemine saldıran adamı vurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...