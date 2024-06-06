İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetleniyor: Bir asker öldü, güney bölgesi havadan vuruldu

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırındaki karşıklı saldırılar bugün de devam ediyor.

Yerel medya tarafından yayınlanan görüntülerde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Wadi Gilo kasabasını hedef almasının ardından kurtarma ekiplerinin kasabada çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı görülüyor.



Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail güçleri bu sabah erken saatlerde Wadi Gilo'ya bir hava saldırısı düzenleyerek bir evi vurdu. Saldırı, çevredeki evlerde yangın çıkmasına ve bir deponun alev almasına neden oldu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir uzman çavuşun İsrail'in kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.



Times of Israel'in haberine göre askerin, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Hurfeish kasabasına Hizbullah'a ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldüğü belirtildi.



Ordu, saldırıda bir yedek askerin de ağır yaralandığını ifade etti.



Bu kayıplarla birlikte 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam İsrail askeri sayısı 645'e yükseldi.