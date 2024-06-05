Netanyahu: Lübnan'a karşı güçlü adımlar atmaya hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Lübnan sınırını ziyareti etti ve güçlü adımlar atmaya hazır olduklarını açıkladı.



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi dün yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan sınırında saldırıya geçmeye hazır olduğunu ve bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaştıklarını belirtmişti.



Lübnanlı Hizbullah, sınıra yakın İsrail kasabalarına sıklıkla insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenliyor.

Bu hafta atılan füzeler sonucunda İsrail'in kuzeyinde birçok bölgede yangın çıktı. Yangınlar 20 saatlik bir çabanın ardından söndürülebildi.



Netanyahu, "Bize zarar verebileceğini ve bizim de boş boş oturacağımızı düşünen herkes büyük bir hata yapıyor demektir. Kuzeyde çok güçlü adımlar atmaya hazırız. Öyle ya da böyle kuzeyde güvenliği yeniden sağlayacağız" dedi.

