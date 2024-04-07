İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Hizbullah mevzilerini vurduğunu duyurdu.

Saldırının, Hizbullah'ın İsrail'e ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından düzenlendiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının doğudaki Baalbek kentinde Hizbullah'a ait bir askeri kompleksi ve diğer üç tesisi vurduğu belirtildi.

İki güvenlik kaynağı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Hizbullah ve İsrail güçleri, ekim ayından bu yana Lübnan'ın güney sınırında ateş açıyor.

İsrail bombardımanında yaklaşık 270 Hizbullah üyesi ölürken, çatışmalarda 50 sivil de hayatını kaybetti.

Güney Lübnan'da yaklaşık 90 bin kişi yerinden edilirken 96 binden fazla İsrailli de kuzey sınır bölgesinden kaçmak zorunda kaldı.