İsrail Lübnan'dan atılan iki İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetleniyor.

İsrail dün gece Lübnan'ın güneyini bombalarken, bugün ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) kuzey hava sahasında önlendiği duyuruldu.

İsrail ordusunun yaptığı azılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan fırlatılan iki İHA'yı vurduğu, olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.



Ordu radyosu ise Lübnan sınırına yakın kasabalarda siren sesleri duyulduğunu aktardı.



Lübnan'daki Hizbullah hareketi ise Lübnan'daki Mervahin kasabası karşısında yer alan Birke Rışe bölgesindeki İsrail güçlerini hedef aldığını açıkladı.



Ayrıca bir grup İsrail askerinin Melekiyye bölgesine girdiğinin tespit edildiği, bu grubun top mermisiyle vurulduğu kaydedildi.