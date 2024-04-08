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İsrail, Lübnan'ı vurdu: Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldü

Lübnan'ın güneyine düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın elit Radvan Güçleri'nden Ali Ahmed Hüseyin'in öldüğü açıklandı. İsrail ordusu, Hüseyin'in 7 Ekim'den bu yana Lübnan'dan İsrail topraklarına birçok saldırı düzenlediğini belirtti.

İsrail, Lübnan'ı vurdu: Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldü

ordusu, 'a düzenlediği saldırıda bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü açıkladı.

Ordudan bugün yapılan açıklamada, İsrail, İran destekli Hizbullah'a gece yarısı hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının güney Lübnan'daki Sultaniyeh bölgesinde Hizbullah'ın elit Radvan Güçleri'nden Ali Ahmed Hüseyin'i "etkisiz hale getirdiği" duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, saldırıda en az iki kişi daha öldü. Lübnan resmi medyası ve bir güvenlik kaynağı da bu bilgiyi doğruladı. 

Ordu, Hüseyin'in Hamas ile İsrail arasındaki savaşın 7 Ekim'de başladığı tarihten bu yana Lübnan'dan İsrail topraklarına birçok saldırı düzenlediğini belirtti. 

Hizbullah ise Abbas Jaafar lakaplı Ali Ahmed Hüseyin'in öldüğünü doğruladı. Ancak Hizbullah'ın açıklamasında, Hüseyin'in rütbesi veya pozisyonuna dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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