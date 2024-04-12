İsrail,Lübnan'ın güneyinde gazeteci ve sivillere ait araçlara ateş açtı

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Beyrut merkezli "Al Mayadeen" televizyonunun haberine göre, Lübnan'ın güneyinde sınır hattında yer alan Adaysa beldesinde kanala ait ve üzerinde "basın" yazılı araç ile öndeki sivil bir araca ateş açıldı.



İsrail'in Misgav Am yerleşim biriminde konuşlu askerler tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Saldırı sırasında olay yerinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü askerlerinin de bulunduğu ve saldırıya tanıklık ettiği aktarıldı.



Haberde, olay anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.



İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyindeki 120 kilometrelik sınır hattı üzerindeki kara yolunu kullananları hedef alıyor.



İsrail'in saldırı tehdidi altındaki güney bölgesinde yaşayan yaklaşık 100 bin Lübnanlı sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

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