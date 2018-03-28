İsrail Nüfus İdaresi: 20 bin bekar erkek sığınmacı sınırdışı edilecek

Nüfus Göçmenlik ve Sınırlar Kurumu direktörü Shlomo Mor-Yosef'i yaptığı açıklamaya göre, İsrail, çalışma çağındaki bekar erkek sığınmacıların sınırdışı edilmesi durumunda Afrikalı kadın ve çocuk sığınmacılara bir tür daimi statü vermeyi maçladıkları bir tasarıyı hazırlıyor.



Mor-Yosef, İsrail'in Times gazetesine verdiği demeçte, “Gönderebileceğimiz insanları gönderirsek kalan insanlarla daha cömert olabiliriz. Bir ticaret yapmamız gerek. Bekar erkekleri gönderirsek, kadın ve çocuklar statü almaya hak kazanır. Böylece aileler de kalabilir.” ifadelerine yer verdi.



İsrail'deki 38 bin sığınmacının yaklaşık yarısının, çalışma çağındaki evlenmemiş erkek sığınmacılardan oluştuğunu açıklayan Mor Yosf, sınırdışının burada tek seçenek olduğunu belirtiyor.



Son olarak, “İsrail'deki Afrikalı göçmenlerin yaklaşık yüzde 80'inin ekonomik göçmenler ve yüzde 20'sinin gerçek mülteciler olduğunu düşünüyoruz” diyen Mor-Yosef, “Burada topluluğun profiline bakarsanız, çoğu çalışma çağındaki adamlardır. Genelde bir mülteci nüfusu gördüğünüzde, daha çok kadın ve çocuk olur.” dedi.