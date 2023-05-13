İsrail ordu radyosu: Mısır'ın ateşkes çabaları şu anda başarısız oldu

İsrail ordu radyosunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın çabaları şu anda başarısız oldu. Taraflar bu gece ateşkese varılması konusunda anlaşamadı." ifadeleri kullanıldı.



Adını vermek istemeyen Filistinli bir kaynak daha önce yaptığı açıklamada, Mısır'ın İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes önerisinde bulunduğunu, tarafların teklifi değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetmişti.



İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan haberde de, İsrail'den bir heyetin, Mısır hükümetinin teklif ettiği Gazze'deki Filistinli gruplarla geçici ateşkesi görüşmek üzere bu ülkenin başkenti Kahire'ye gittiği belirtilmişti.



NE OLMUŞTU?



İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.



İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık vermişti.



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