İsrail ordusu yeniden Gazze'nin kuzeyini bombalıyor

İsrail ordusu, haftalardır yapılan en ağır bombardımanlardan birini gerçekleştirerek Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, dört ay önce Hamas tarafından kontrol edilmediğini öne sürerek askerlerini çektiği kuzey bölgesine yeniden saldırıyor. Gazze'nin kuzeyine ulaşamn kısıtlı yardım miktarı ve çöken sağlık sistemi nedeniyle bölge sakinleri kıtlığın eşiğinde.

İsrail ordusu yeniden Gazze'nin kuzeyini bombalıyor
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ordusunun daha önce askerlerini çektiğini açıkladığı 'nin kuzey bölgeleri yeniden karmaşaya doğru sürükleniyor.

Gezze'nin kuzeyinde felaket boyutunda açlıkla mücadele eden Filistinliler, askerlerin saldırıları nedeniyle panik yaşandığını ve mahallelerin dümdüz edildiğini aktardı.

Bölgedeki Filistinliler ve Hamas, ordu tanklarının Şeridi'nin kuzey ucundaki Beyt Hanun'un doğusuna yeni bir saldırı düzenlediğini, ancak şehrin içine girmediklerini bildirdi. Silah sesleri, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bazı okullara da ulaştı.

İSRAİL BOMBARDIMANI SINIR TANIMIYOR

Güney İsrail sınırından Gazze'nin kuzeyinden yoğun siyah dumanın yükseldiği görüldü. Beyt Hanun ve Cibaliye'nin doğusunda yoğun bombardıman gerçekleşti.

Bölge sakinleri birkaç saniye içinde en az 10 saldırının gerçekleştiğini bildirdi.

Beyt Lahiya'daki Beyt Hanun'un hemen batısında, sağlık görevlileri ve Hamas, saldırıların bir camiyi vurduğunu ve yardım toplamak için sahil yolunda toplanan kalabalığın vurulduğunu aktardı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'ndeki askeri altyapı, gözlem noktaları ve fırlatma noktaları da dahil olmak üzere yaklaşık 25 hedfin vurulduğu belirtildi.

BM'nin gündemi Gazze hastanelerindeki toplu mezarlar

BM'nin gündemi Gazze hastanelerindeki toplu mezarlar

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ASKERLERİN ÇEKİLDİĞİ ALANLAR VURULUYOR

Gazze'nin kuzeyine yönelik yeniden başlayan bombardıman, İsrail ordusunun "Hamas'ın artık bu bölgeleri kontrol etmediğini" söyleyerek askerlerini geri çektiğini duyurmasından neredeyse dört ay sonra gerçekleşti.

Bu ay İsrail ayrıca Gazze'nin güneyindeki kuvvetlerinin çoğunu geri çekti. Ancak ateşkese ulaşma çabaları çıkmaza girdi.

İsrail'in askerlerinin çekildiği bölgelere yaptığı bombardıman ve baskınlar, yerinden edilmiş Gazzelilerin terk edilmiş evlerine dönmesini zorlaştırıyor.

İsrail, tankların şehrin doğu bölgelerine baskın yapmasından bir gün sonra güneydeki Han Yunus'u da vurdu.

NASIR HASTANESİ'NDEKİ TOPLU MEZARLAR

Filistin sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği askeri saldırılarda son 24 saatte 32 Filistinlinin öldüğünü, 59 kişinin de yaralandığını söyledi. Yedi aylık savaşta 34 binden fazla insan öldürüldü, binlerce cenaze ise henüz bulunamadı.

Gazze'nin güneyinde ise ana sağlık tesisi olan Nasır Hastanesi'nde yetkililer, bölgede bulunan en az üç toplu mezardan biri olduğunu söyledikleri alandan 35 ceset daha çıkardı ve bulunan cenazelerin toplamı bir hafta içinde 310'a çıktı.

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