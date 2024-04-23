İsrail ordusu yeniden Gazze'nin kuzeyini bombalıyor

İsrail ordusunun daha önce askerlerini çektiğini açıkladığı Gazze'nin kuzey bölgeleri yeniden karmaşaya doğru sürükleniyor.



Gezze'nin kuzeyinde felaket boyutunda açlıkla mücadele eden Filistinliler, askerlerin saldırıları nedeniyle panik yaşandığını ve mahallelerin dümdüz edildiğini aktardı.



Bölgedeki Filistinliler ve Hamas, ordu tanklarının Gazze Şeridi'nin kuzey ucundaki Beyt Hanun'un doğusuna yeni bir saldırı düzenlediğini, ancak şehrin içine girmediklerini bildirdi. Silah sesleri, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bazı okullara da ulaştı.

İSRAİL BOMBARDIMANI SINIR TANIMIYOR

Güney İsrail sınırından Gazze'nin kuzeyinden yoğun siyah dumanın yükseldiği görüldü. Beyt Hanun ve Cibaliye'nin doğusunda yoğun bombardıman gerçekleşti.



Bölge sakinleri birkaç saniye içinde en az 10 saldırının gerçekleştiğini bildirdi.



Beyt Lahiya'daki Beyt Hanun'un hemen batısında, sağlık görevlileri ve Hamas, saldırıların bir camiyi vurduğunu ve yardım toplamak için sahil yolunda toplanan kalabalığın vurulduğunu aktardı.



İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'ndeki askeri altyapı, gözlem noktaları ve fırlatma noktaları da dahil olmak üzere yaklaşık 25 hedfin vurulduğu belirtildi.

