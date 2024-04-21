İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerini vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Odaisseh ve Khiam bölgelerinde bir dizi Hizbullah mevzisini vurduğunu açıkladı.

Hizbullah ise, İsrail'in Lübnanın güneyinde düzenlediği bir saldırıda, üç üyesininin öldüğünü açıkladı.

Hizbullah ve İsrail güçleri, Gazze'deki savaşın başlamasının ardından bu yana neredeyse her gün karşılıklı saldırılar düzenliyor.

İran destekli Hizbullah hareketi, geçen hafta üç militanın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından misilleme başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri keşif komuta merkezine güdümlü füzeler ve İHA'lar ile saldırı düzenlemiş, 19 kişi yaralanmıştı.