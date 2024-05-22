İsrail ordusu, Refah'ta kara saldırılarını genişletiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınır kenti Refah'a yönelik kara saldırılarını genişletti. Refah kentinin orta kesimlerine kadar ilerleyen İsrail askerleri, böylece Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun ortasına da ulaşmış oldu. İsrail askerlerinin Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediği aktarıldı.

İsrail ordusu, Refah'ta kara saldırılarını genişletiyor

ordusu, Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda yani Gazze ile Mısır arasındaki sınır olan Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişletti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, yoğun hava ve kara bombardımanıyla Philadelphia Koridoru'nda kara saldırılarının çapını genişletmeye devam ediyor.

Refah kentinin orta kesimlerine kadar ilerleyen İsrail askerleri, böylece Philadelphia Koridoru'nun ortasına da ulaşmış oldu.

İsrail askeri araçlarının Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediği aktarıldı.

BM duyurdu: Refah'ta gıda dağıtımı durduruldu

BM duyurdu: Refah'ta gıda dağıtımı durduruldu

Haberi Görüntüle

SINIR KAPISI ELE GEÇİRİLDİ

ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, 'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail ABD'ye Refah operasyonunu genişleteceğini söyledi

İsrail ABD'ye Refah operasyonunu genişleteceğini söyledi

Haberi Görüntüle

800 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ GÖÇE ZORLANDI

Birleşmiş Milletler (BM), 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordusunun hedefindeki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

Altından daha değerli: Dünyanın en pahalı tüyü satıldı

Altından daha değerli: Dünyanın en pahalı tüyü satıldı

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: 2 okul kundaklandı, 1 okul yağmalandı

Yeni Kaledonya'da ayaklanma: 2 okul kundaklandı, 1 okul yağmalandı

ABD’de hortum: Can kayıpları var

ABD’de hortum: Can kayıpları var

Alman Gazeteciler Birliği'nden  İsrail'e eleştiri

Alman Gazeteciler Birliği'nden  İsrail'e eleştiri

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmekte ısrarcı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmekte ısrarcı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...