İsrail ordusundan Refah savunması: Saldırıda kullandığımız bombalar o yangını çıkaramazdı

İsrail ordusu, önceki gece Rafah'taki çadır kampa düzenlenen saldırıya ilişkin yürüttükleri soruşturmaya dair bilgi verdi.



Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen askeri sözcü Daniel Hagari, sivilleri öldüren yangına neyin sebep olduğunun hala "belirsiz" olduğunu belirtti.

Pazar günkü hava bombardımanında, çadırlarda kalan ve aralarında çocukların da olduğu 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Hagari, pazar gecesi Refah'a düzenlenen hava saldırısında savaş uçağının 17 kilogramlık bomba taşıdığını bildirdi ve "Saldırıda kullanılan bombalar en küçük hava mühimmatlarıydı, bizim mühimmatımız tek başına bu büyüklükte bir yangını tutuşturamazdı" dedi.

Ordu sözcüsü, "yakınlardaki bir yerleşkede depolanan silahların alev alma ihtimalinin araştırıldığını" ifade etti.

Soruşturmanın hızlı, kapsamlı ve şeffaf yürütüleceğini söyledi.

Hagari'nin açıklamasından kısa bir süre önce İsrail, Refah'ta bir çadır kampı daha vurdu.

Burada da en az 21 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yeni saldırılarının "katliam" olduğunu söyledi be Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının uygulanması çağrısında bulundu.