İsrail savaş ısrarını yineledi: "Son ateşkes teklifi ile hedeflerimize ulaşacağız"

İsrail bir kez daha, hedeflerine ulaşmadan Gazze'deki savaşı bitirmeyeceğini açıkladı. Bir İsrailli yetkili, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen son ateşkes önerisinin, İsrail'in savaşı sona erdirmeden önce ulaşması gereken tüm hedeflere ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

İsrail savaş ısrarını yineledi: "Son ateşkes teklifi ile hedeflerimize ulaşacağız"
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze'de ateşkes teklifi kararına yönelik 'den açıklama geldi.

İsrailli bir hükümet yetkilisi, bugün Reuters'a yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik son ateşkes önerisinin, İsrail'in savaşı sona erdirmeden önce ulaşması gereken tüm hedeflere ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “İsrail, Hamas'ın askeri ve yönetim kabiliyetlerini yok etmek, tüm rehineleri serbest bırakmak ve Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak gibi tüm savaş hedeflerine ulaşmadan savaşı sona erdirmeyecektir” dedi.

Yetkili, "Sunulan teklif, İsrail'in bu hedeflere ulaşmasını sağlıyor ve İsrail de bunu yapacaktır” diye ekledi.

Hamas, bugün yaptığı açıklama BM Güvenlik Konseyi'ndeki kararı kabul ettiğini, ayrıntıları görüşmek için müzakerelere hazır olduğunu bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Hamas'ın bu açıklamasını "umut verici" olarak değerlenmiş ancak önemli olanın, hareketin Gazze'deki liderliğinin atacağı adım olduğunu söylemişti. 

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