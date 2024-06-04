İsrail savaş kabinesi Hizbullah saldırılarını görüşmek için toplanıyor

İsrail savaş kabinesi, eski genelkurmay başkanı Benny Gantz'ın talebi üzerine Hizbullah'ın füze saldırılarını görüşmek üzere bu akşam toplanacak.

İsrail savaş kabinesi Hizbullah saldırılarını görüşmek için toplanıyor

savaş kabinesi, Hizbullah'ın yangınlara neden olan füze saldırılarını görüşmek üzere bu akşam toplanacak.

İsrail gazetesi Maariv'de yer alan habere göre savaş kabinesi, İsrailli Bakan Benny Gantz'ın talebi üzerine toplantı yapacak.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık konuşma değil, eylem zamanı" dedi.

Öte yandan, İsrail'in diğer aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir, Hizbullah'ın roket ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılar sonucu kuzey İsrail ormanlarını alevler içinde bırakan yangınlara yanıt olarak "'daki Hizbullah kalelerinin yakılması ve yok edilmesi" çağrısında bulundu. 

Ben Gvir, "Artık İsrail ordusunun görevi Hizbullah'ı yok etmektir" diye konuştu.

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