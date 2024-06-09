İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın bu akşam istifa etmesi bekleniyor

İsrail'in eski savunma bakanı veşimdiki savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, akşam saatlerinde medyaya bir açıklama yapacağını söyledi. Bir süredir istifa edeceği konuşulan Gantz'ın bu yönde bir açıklama yapacağı düşünülüyor.

İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'ın bu akşam istifa etmesi bekleniyor

medyasına göre İsrail Kabinesi Bakanı Benny Gantz'ın bu akşam istifa etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz ay Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya 'de savaş sonrası bir plan hazırlaması için 8 Haziran'ı son tarih olarak belirlemiş, aksi takdirde koalisyondan ayrılacağını söylemişti.

Ancak dün, İsrailli rehinelerin kurtarılmasının ardından planladığı basın toplantısını erteledi.

Eski bir savunma bakanı olan Gantz, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, istifasını açıklayacağı yönündeki beklentiler üzerine akşam saatlerinde medyaya bir açıklama yapacağını söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Gantz ve Savaş Kabinesi Bakanı Gadi Eisenkot'un karar alma mekanizmasını etkileyemedikleri gerekçesiyle koalisyondan ayrılmalarını bekliyordu.

Bu sabah, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Gantz'ı hükümetten çekilmeye çağırdı.

Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada, Gantz'dan acil birlik hükümetinde kalmasını istedi.

İsrail Başbakanı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Benny Gantz'a sesleniyorum, acil durum hükümetinden ayrılma. Birlikten vazgeçmeyin.” 

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