İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin sadece ateş altında yürütüleceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek"

The Times of Israel'in haberine göre Gallant, bir savaş uçağıyla Şeridi ve 'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından açıklamalarda bulundu.

Müzakere görüşmelerine rağmen "Hamas'a yönelik saldırıların" süreceği mesajı veren Gallant, "(Saldırılara) Devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz. Hamas terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtmişti.

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