İsrail Savunma Bakanı: İran saldırırsa uygun karşılığı veririz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın herhangi bir saldırısına doğrudan yanıt vereceğini söyledi.



Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e, "İran'ın doğrudan saldırısı, İsrail'in İran'a karşı uygun bir yanıt vermesini gerektirecektir" dedi.



Pentagon, bakanların İran tehditlerine karşı ABD'nin İsrail desteğine yönelik "sarsılmaz" kararlılığını görüştüğünü belirtti.



Açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiği net mesajı yineleyen Bakan Austin, şu güvenceyi verdi: İsrail, Tahran'ın açıkça tehdit ettiği İran misillemesine karşı savunmada ABD'nin tam desteğine güvenebilir.

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