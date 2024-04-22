İsrail Savunma Bakanı'ndan  yaptırım için hazırlanan ABD’ye: Kimse bize ahlak dersi veremez

İsrail basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD’nin yaptırım getirmeye hazırlandığı bildirilen İsrail ordusuna bağlı Netzah Yahuda isimli taburla bir araya geldi.



Gallant, “Dünyada kimse bize ahlak ve değerlerle ilgili ders veremez. Yedi düvele ve terör örgütlerine karşı savaşın başındayız. Güvenlik teşkilatı arkanızda.” ifadesini kullandı.



NETZAH YEHUDA TABURU



Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda Taburu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyor.



Netzah Yehuda, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve "Tepe gençliği" adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor.



İsrail ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.



Netzah Yahuda Taburu, 12 Ocak 2022'de Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ı gözaltına aldıktan sonra fenalaştığı halde ölüme terk etmesi üzerine ABD'nin merceğine girmişti.



ABD vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma raporundaki "Netzah Yehuda" Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verilmesine rağmen Washington "bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik talep ettiğini" açıklamıştı.



Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur, Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayları nedeniyle Ocak 2023'te Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.

İsrail ordusunda istifa depremi: Merkez komtanlığı başkanı da görevi bıraktı Haberi Görüntüle