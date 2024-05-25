İsrail Suriye'de araçları vurdu, iki Hizbullah üyesini öldürdü

İsrail, Suriye'de seyir halindeki araçlara düzenlediği saldırıda iki Hizbullah üyesini öldürdü.

İsrail Suriye'de araçları vurdu, iki Hizbullah üyesini öldürdü

İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), insansız hava araçlarının Suriye'nin batısındaki Kusayr kenti yakınlarında seyir halindeki birkaç aracı vurduğunu, iki Hizbullah üyesinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.

SOHR'a göre vurulduktan sonra alev alan araçlar Suriye'nin sınırı yakınlarındaki Dabaa askeri havaalanına gidiyordu.

İsrail'den saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SOHR'a göre İsrail 2024 yılında Suriye topraklarına 41 saldırı düzenledi ve 12'si sivil olmak üzere toplam 153 kişiyi öldürdü.

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