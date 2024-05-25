İsrail'e yönelik tedbir kararlarının uygulanması için İspanya'dan çağrı

İspanya, İsrail ile ilgili tedbirlerini açıklayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasını istedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in dün UCM tarafından açıklanan kararları uygulamaya koymasını talep etti.

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Albares, "İsrail'in Refah saldırısının durdurulması da dahil olmak üzere UCM'nin tedbir kararları zorunluluktur" dedi.



İspanyol bakan, "Kararların uygulanmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların erişimini talep ediyoruz. Gazzelilerin acı çekmesi ve şiddet sona ermeli" ifadelerini kullandı.



İspanya haftaiçi Norveç ve İrlanda ile birlikte Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.

