İsrail, Suriye'de bir villayı vurdu: Üç kişi öldü

İsrail'in, Suriye sahilindeki bir villaya düzenlediği saldırıda, aralarında İranlı bir askeri danışmanın da bulunduğu üç kişinin öldüğü bildirildi.



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "İran'la bağlantılı bir grubun" barındığı villaya şafak vakti düzenlenen saldırı sırasında Akdeniz kıyısındaki Banias'ın merkezini üç şiddetli patlamanın sarstığını söyledi.



Suriye içindeki kaynak ağına dayanan Gözlemevi, binanın yerle bir olduğunu ve İranlı askeri danışman ile yanında bulunan Suriyeli olmayan iki kişinin daha öldüğünü söyledi.



İsrail iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'deki hedeflere yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ağırlıklı olarak Lübnan'daki Hizbullah hareketinden militanlar da dâhil olmak üzere İran destekli güçler ve Suriye ordusu mevzileri hedef alındı.

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