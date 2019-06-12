Suriye resmi haber ajansı Sana'nin haberine göre israil, El Harra tepesindeki askeri mevzileri füzelerle vurdu.
Füzelerin bir kısmı, Suriye hava savunma sistemi tarafından hedeflerine ulaşmadan havada imha edildi.
Hedefine ulaşan füzeler maddi hasara yol açtı. Saldırının ardından İsrail ordusu, Suriye'nin askeri radarlarını Jammer'la etkisiz hale getirdi.
Suriye 2 Haziran'da dört askerin öldüğü saldırıdan da İsrail'i sorumlu tutmuştu.
İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarını genelde açıklamıyor. Ancak son dönemde Suriye'de İran hedeflerini vuracağını ilan etmişti.