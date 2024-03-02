İsrail yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı | Ölü sayısı arttı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.



Sözcü Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesine 2 cenazenin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.



Kudra, tıbbi imkanların yetersiz olması ve durumu ağır çok sayıda yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini kaydetti.



İsrail ordusu, 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.



Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

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