İsrail yine Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

Haberler - Anadolu Ajansı 18.06.2022 - 09:11

İsrail yine Gazze'yi vurdu
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savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye saldırı düzenlediği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Saldırıda can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi.

Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.

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