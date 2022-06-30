İsrail'de 1 Kasım 2022'de erken seçime gitme kararı alındı

İsrail’de erken genel seçime gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı milletvekilleri tasarıyı ikinci ve üçüncü oturumda da kabul etti.



Meclis Genel Kurulundaki oylamada 92 milletvekili tasarı lehinde oy kullandı, ret oyu çıkmadı.



Meclisten yapılan yazılı açıklamada, genel seçimlerin 1 Kasım'da düzenleneceği bildirildi.



Meclisin erken seçimle ilgili duyurduğu tarih, daha önce hükümet tarafından da önerilmiş, muhalefet ise erken seçimlerin 25 Ekim'de gerçekleşmesini istemişti.



Erken seçimler için Meclisin feshedilmesini içeren tasarının Genel Kuruldaki ilk oylaması 28 Haziran'da yapılmış, hükümet ve muhalefet arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ikinci ve üçüncü oturumlar iki kez ertelenmişti.



Meclisin onayladığı kararla İsrail'in yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmesi kesinleşti.



NETANYAHU HÜKÜMETE YÜKLENDİ



Öte yandan sağcı Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu, Mecliste yaptığı konuşmada, hükümeti yüksek fiyatlar ve hayat pahalılığından sorumlu tuttu.



Netanyahu, "ülkeyi doğru yola döndürecek" bir hükümet kurma sözü verdi.



Parlamentonun feshinin onaylanmasının ardından Başbakan Naftali Bennett'in görevini Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e devretmesi bekleniyor.



İsrail’de çok partili koalisyon hükümetinin ortaklarından Bennett ve Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.



Bennett dün de seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.