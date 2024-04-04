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İsrail'de İran paniği: Ordunun tüm izinleri iptal edildi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran ile tırmanan gerilimden kaynaklı misilleme endişesiyle tüm askeri izinlerin iptal edildiği duyuruldu. Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen hava saldırısında İranlı askeri yetkililerin öldürülmesinin ardından İsrail ordusu var gücüyle misilleme tehdidine hazırlanıyor.

İsrail'de İran paniği: Ordunun tüm izinleri iptal edildi

Savunma Kuvvetleri, tüm savaş birimlerinde faaliyet gösteren askerlerin izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam'da Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıda generallerin öldürülmesinin ardından olası misilleme endişeleri nedeniyle İsrail ordusu genelinde giriş çıkışlar tamamen durduruldu.

Ordunun açıklamasında, "Durum değerlendirmesi uyarınca, tüm İsrail Savunma Kuvvetleri muharebe birimleri için izinlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. İsrail Silahlı Kuvvetleri savaşta ve güçlerin konuşlandırılması ihtiyaçlara göre sürekli olarak değişebiliyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail, İran'ın konsolosluk binasını düzenlenen saldırının ardından yüksek düzeyde alarma geçti.

Yedek askerleri göreve çağıran Tel Aviv yönetiminin sığınaklar açmayı planladığı bildirildi. İran, saldırıya sert bir şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail ordusu, dün İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

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