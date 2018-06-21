İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nin eşi hakkında hazırlanan iddianameye göre, Sara Netanyahu ve bir kamu görevlisi restoranlardan yüzlerce kez yemek siparişi verdi ve 100 bin dolardan fazla ödeneği usulsüz olarak kullandı.



İsrail'de devlet kurallarına göre resmi ikametgahta görevli bir aşçı varsa, dışarıdan yemek sipariş edilemiyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise eşine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da birden fazla yolsuzluk soruşturmasının hedefinde bulunuyor.