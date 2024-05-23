İsrail'den ateşkes açıklaması: "Görüşmelere devam etmeye hazırız"

İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşı durdurmak için Hamas'la ateşkes ve rehine takası anlaşması konusunda durmuş olan görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

İsrail'den ateşkes açıklaması: "Görüşmelere devam etmeye hazırız"
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hükümeti, Hamas'la ateşkes ve rehine takası anlaşması konusunda durmuş olan görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada savaş kabinesinin İsrail müzakere ekibinden “rehinelerin iadesi için müzakerelere devam etmesini” istediği belirtildi.

ATEŞKES BASKISI ARTIYOR

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasıyla birlikte İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu üzerinde ateşkes için küresel baskı arttı.

Hafta, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının Netanyahu ve savunma bakanının yanı sıra üç Hamas lideri hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını istemesiyle başladı.

UCM KARARINA TEPKİ

İsrail bu hamleleri öfkeyle reddetti, UCM'nin hamlesinden “tiksindiğini” dile getirdi ve Filistin Devleti'nin tanınmasını “terörizm için bir ödül” olarak nitelendirdi.

Savaşın yıkıma uğrattığı 'de mahsur kalan rehine yakınlarının Netanyahu'nun ofisinin önünde yeniden toplanarak rehinelerin serbest bırakılması için adım atılmasını talep etmesiyle ülke içindeki baskı da arttı.

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