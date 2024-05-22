Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu

TAVSİYE VEREN 6 AVUKATTAN BİRİ

Ünlü oyuncu George Clooney'nin eşi Amal Clooney'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararında kritik bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Emir, başsavcı Karim Han'dan geldi, ancak kararı tek başına vermedi. Birkaç ay boyunca hazırlanan kapsamlı raporlarla kendisine tavsiyelerde bulunan bir dizi üst düzey ceza avukatı vardı. Bu kilit avukatlardan biri de Amal Clooney'di.

Amal Clooney'nin, yakalama emri çıkarılması kararına yardımcı olan altı hukuk uzmanında biri olduğu ortaya çıktı.