Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talebinde bulunduğunu duyurdu. UCM'nin aldığı tutuklama kararında dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'nin avukat eşi Amal Clooney'nin de önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Buna göre Clooney, UCM başsavcısına tutuklama talebi konusunda tavsiyede bulunan altı hukuk uzmanı arasında yer alıyor.

Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu - 1

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bir takım üst düzey İsrailli yetkililer için tutuklama emri talebinde bulundu.

Mahkeme ayrıca üç önemli Hamas liderinin de tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.

UCM bu kişileri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu - 2

TAVSİYE VEREN 6 AVUKATTAN BİRİ

Ünlü oyuncu George Clooney'nin eşi Amal Clooney'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararında kritik bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Emir, başsavcı Karim Han'dan geldi, ancak kararı tek başına vermedi. Birkaç ay boyunca hazırlanan kapsamlı raporlarla kendisine tavsiyelerde bulunan bir dizi üst düzey ceza avukatı vardı. Bu kilit avukatlardan biri de Amal Clooney'di.

Amal Clooney'nin, yakalama emri çıkarılması kararına yardımcı olan altı hukuk uzmanında biri olduğu ortaya çıktı.

Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu - 3

İNTERNET SİTESİNDE DUYURDU

Amal, Clooney Adalet Vakfı'nın internet sitesinde bu kararın alınmasında rol oynadığını duyurdu.

Amal, kendisinin ve diğer hukuk uzmanlarının, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han'ın tutuklama emri talep etmesini tavsiye etme konusunda oy birliğiyle anlaştıklarını söyledi.

Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu - 4

SAVAŞ SİLAHI OLARAK AÇLIK

Avukatlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın cinayet ve zulüm gibi suçların yanında "savaş silahı olarak açlığı kullanmak" gibi insanlığa karşı suçlar işlediklerine inanmak için makul gerekçeler olduğu sonucuna vardı.

Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu - 5

"SAVAŞ HUKUKU DÜNYANIN HER YERİNDE GEÇERLİ"

Clooney açıklamasında, "Hukukun üstünlüğüne ve sivil yaşamının korunması gerektiğine inandığım için bu çalışmada görev aldım. Savaşta sivilleri koruyan yasa 100 yılı aşkın bir süre önce çıkarıldı ve savaşın nedeni ne olursa olsun dünyanın her yerinde geçerli" ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu - 6

NETANYAHU'NUN TUTUKLAMA TALEBİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu - 7

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç üyesi hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

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