Netanyahu'ya tutuklama talebi: Amal Clooney tavsiyede bulundu
Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talebinde bulunduğunu duyurdu. UCM'nin aldığı tutuklama kararında dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'nin avukat eşi Amal Clooney'nin de önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Buna göre Clooney, UCM başsavcısına tutuklama talebi konusunda tavsiyede bulunan altı hukuk uzmanı arasında yer alıyor.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA TALEBİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bir takım üst düzey İsrailli yetkililer için tutuklama emri talebinde bulundu.
Mahkeme ayrıca üç önemli Hamas liderinin de tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.
UCM bu kişileri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham ediyor.