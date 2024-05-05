İsrail'den El Cezire kanalını kapatma kararı

İsrail Meclisi'nin geçtiğimiz günlerde  yabancı yayıncıların İsrail'de geçici olarak kapatılmasına izin veren bir yasayı kabul etmesinden sonra bugün Katar merkezli El Cezire kanalının kapatıldığı açıklandı.

İsrail'den El Cezire kanalını kapatma kararı

’de Nisan ayında aralarında Katar merkezli Al Jazeera’nin da bulunduğu kanalların yayınlarını “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasa onaylanmıştı.

İsrail, yasanın onaylanmasının ardından ilk adımı attı. Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesi tarafından bugün yapılan oylamada El Cezire'nin İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

İsrail hükümeti kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, “Liderliğimdeki hükümet oybirliğiyle şu kararı aldı: Kışkırtıcı El Cezire İsrail'de kapatılacak” ifadelerini kullandı.

"KARAR DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Jazeera aleyhindeki kararın imzalandığını kaydederek, “Karar derhal yürürlüğe girecek. Aylardır, İsrail'de faaliyet gösterememeleri için her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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