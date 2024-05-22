İsrail'den Filistin'i tanıyan ülkelere "sert bir girşim": Esir kadınların görüntülerini izletecek

İsrail yönetimi, Filistin devletini tanıma kararı aldığını duyuran İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izleteceğini duyurdu.

İsrail'den Filistin'i tanıyan ülkelere "sert bir girşim": Esir kadınların görüntülerini izletecek

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, , ve 'nın devletini tanıyacağını duyurması üzerine açıklamalarda bulundu.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini tanıma kararı almasının "Hamas'ı ödüllendirmek" olduğunu iddia eden Katz, bu ülkelerin Tel Aviv büyükelçilerini Bakanlığa çağırarak "sert bir girişimde" bulunulması talimatı verdiğini belirtti.

Katz, "sert bir girişim" kapsamında İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan İsrailli kadın askerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarınca Şeridi'ne götürüldüğü anlarda kaydedildiği söylenen görüntüyü izletileceğini kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı, görselini paylaştığı görüntüdeki İsraillilerin kadın asker olduklarını belirtmeyerek sadece "kızlarımız" ifadesini kullanması dikkati çekti.

Söz konusu görüntüde, Gazze sınırı yakınında bulunan Nahal Oz yerleşim bölgesinde esir alınan İsrailli kadın askerler görülüyor.

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

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