İsrail'den Gazze açıklaması: Rehineler için savaş durdurulacak

İsrail, ABD tarafından desteklenen ve Hamas'ın rehineleri sınırlı bir şekilde serbest bırakmasını öngören ateşkes teklifini hayata geçirilebilir.



İsrail basınının aktardığına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze planının birinci aşamasını kabul edebileceğini, sonra ikinci aşama için şartlar sunabileceğini söyledi.

Kapalı kapılar ardında yapılan bir parlamento toplantısından sızan bilgiler, İsrail'in Hamas'ın talep ettiği gibi savaşı sona erdirmeyi reddetmesine rağmen Gazze'de bir ateşkese varma olasılığının bulunduğunu ortaya koydu.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada ise Netanyahu'dan alıntı yapılarak, "Biden, Gazze planının kısmi bir versiyonunu sundu" denildi.



"ÖNCELİĞİMİZ HAMAS'IN YOK EDİLMESİ"

Açıklamada, "Rehineleri geri getirmek için savaş durdurulacak, daha sonra diğer tartışmalar başlayacak. Biden'ın açıklamadığı diğer başka ayrıntılar var" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki temel önceliğinin Hamas'ı yok etmek olduğunu belirterek, bunun rehinelerin kurtarılmasıyla birlikte sürdürüleceğini ve her iki hedefin de hükümetinin en üst düzeyinde onaylanan "savaşı sona erdirme planında" yer aldığını söyledi.

Netanyahu, “Bu benim şimdi eklediğim bir şey değil. Koalisyon içinde baskı altında olduğum için eklediğim bir şey de değil. Bu, savaş kabinesinde oybirliğiyle kararlaştırdığımız bir şey” dedi.

HÜKÜMET OFİSİ BEN GVİR'E TASLAĞI GÖSTERMEDİ

Öte yandan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, "Netanyahu beni Gazze planının taslağını görmem için davet etti ancak ofisi iki kere taslağı vermedi" açıklamasını yaptı.

Ben Gvir, "aptalca bir Gazze önerisini aklama girişiminden" şüphelendiğini söyledi ve "Hamas'ın devrilmesini gerektirmeyen bir Gazze anlaşması yapılması halinde" hükümetten ayrılacağı tehdidini yineledi.

BIDEN TEKLİFİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurmuştu.



İlk aşamada altı haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.



Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini, geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini aktardı.



İkinci aşamada, tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.