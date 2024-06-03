Blinken İsrailli yetkililerle görüştü: "Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Gazze'de "tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlama" önerisine ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, "esir takası ve Gazze'ye insani yardımı artıracak" ateşkes önerisi ele alındı. Görüşmenin ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da açıklamalarda bulundu.

Blinken İsrailli yetkililerle görüştü: "Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz 'de ateşkes konusunu görüştü.

Görüşmede, "esir takası ve 'ye insani yardımı artıracak" ateşkes önerisi ele alındı.

"HAMAS KABUL ETMELİ"

Görüşmede, "tam ve eksiksiz bir ateşkes" önerisinin tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacağını ve Gazze'ye insani yardım girişini artıracağını belirten Blinken, "Hamas bu anlaşmayı gecikmeden kabul etmeli" dedi.

Blinken, esirleri ailelerine kavuşturmanın yanı sıra, teklifin 'in Lübnan sınırında da "sükunet olasılığının kilidini açması"nı sağlayacağını kaydetti.

GALLANT DA AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Blinken ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gallant, Gazze'de gerçekleşecek herhangi bir anlaşmanın "Hamas'ın yönetim ve askeri otorite olarak tasfiyesini" gerektirdiğini söyledi.

Gallant, Blinken ile görüşmesinde Hamas yönetimine karşı Filistinli alternatiflerin belirlesnmesi ve etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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BIDEN YENİ TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, 'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurmuştu.

İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, 'in 'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in 'den çekileceğini, geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini aktarmıştı.

İkinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

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NETANYAHU SAVAŞMAKTA KARARLI

Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da 'in sunduğu ve Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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