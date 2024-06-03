Blinken İsrailli yetkililerle görüştü: "Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz Gazze'de ateşkes konusunu görüştü.

Görüşmede, "esir takası ve Gazze'ye insani yardımı artıracak" ateşkes önerisi ele alındı.

"HAMAS KABUL ETMELİ"



Görüşmede, "tam ve eksiksiz bir ateşkes" önerisinin tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacağını ve Gazze'ye insani yardım girişini artıracağını belirten Blinken, "Hamas bu anlaşmayı gecikmeden kabul etmeli" dedi.



Blinken, esirleri ailelerine kavuşturmanın yanı sıra, teklifin İsrail'in Lübnan sınırında da "sükunet olasılığının kilidini açması"nı sağlayacağını kaydetti.

GALLANT DA AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Blinken ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Gallant, Gazze'de gerçekleşecek herhangi bir anlaşmanın "Hamas'ın yönetim ve askeri otorite olarak tasfiyesini" gerektirdiğini söyledi.



Gallant, Blinken ile görüşmesinde Hamas yönetimine karşı Filistinli alternatiflerin belirlesnmesi ve etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.