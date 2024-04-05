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İsrail'den Gazze'ye yardıma onay: Erez sınırı açılacak

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Gazze'ye daha fazla yardım yapılmasına onay verdi. Buna göre, Erez Sınır Kapısı yeniden açılacak ve Aşdod Limanı da yardımlar için kullanılabilecek.

İsrail'den Gazze'ye yardıma onay: Erez sınırı açılacak

, Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden, Ürdün'den 'ye yardımları da artıracak.

Erez Sınır Kapısı, İsrail'den Gazze'nin kuzeyine geçişi sağlıyor. Aşdod Limanı, Erez sınır kapısının yakınında bulunuyor. Kerem Şalom ise İsrail, Gazze ve Mısır sınırlarının kesiştiği yerde yer alıyor.

Başkanı ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, Biden, Netanyahu'ya, Amerikan yönetiminin İsrail'e desteğini kesebileceği mesajı verdi. Desteğin, İsrail'in insani konularda atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi. İsrail hükümetinin adımı, bu görüşmenin hemen ardından geldi.

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