İsrail'den Gazze'ye yardıma onay: Erez sınırı açılacak

İsrail, Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden, Ürdün'den Gazze'ye yardımları da artıracak.
Erez Sınır Kapısı, İsrail'den Gazze'nin kuzeyine geçişi sağlıyor. Aşdod Limanı, Erez sınır kapısının yakınında bulunuyor. Kerem Şalom ise İsrail, Gazze ve Mısır sınırlarının kesiştiği yerde yer alıyor.
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmede, Biden, Netanyahu'ya, Amerikan yönetiminin İsrail'e desteğini kesebileceği mesajı verdi. Desteğin, İsrail'in insani konularda atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi. İsrail hükümetinin adımı, bu görüşmenin hemen ardından geldi.
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