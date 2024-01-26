İsrail'den, Güney Afrika'ya "soykırım" yasağı

Güney Afrika, İsrail'in  Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al, aleyhinde "soykırım" davası açan Güney Afrika'ya mart ayının sonundan itibaren uçuşları askıya almaya karar verdi.

İsrail'den, Güney Afrika'ya "soykırım" yasağı

El Al Şirketi, mart sonundan itibaren 'nın Johannesburg kentine uçuşlarının askıya alınacağını duyurdu.

Bu kararın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) aleyhine açtığı "" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın açıklanmasından saatler önce alınması dikkatleri çekti.

Jerusalem Post gazetesi, şirket içinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, El Al'nin güvenlik durumu ve Lahey'deki nedeniyle İsraillilerin Güney Afrika'ya seyahat etmek istemediğini ve bunun yerine Tokyo, ABD ve Tayland gibi yeni destinasyonları tercih ettiğini aktarmıştı.

UAD'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor.

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