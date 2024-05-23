İsrail'den İrlanda, Norveç ve Finlandiya'ya Filistin uyarısı

İsraili, İrlanda Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı sonrası bu üç ülke ile ilişkilerinin “ciddi sonuçlarla” karşı karşıya kalacağını söyledi.

İsrail'den İrlanda, Norveç ve Finlandiya'ya Filistin uyarısı
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store

İsraili, ve 'nın Filistin devletini tanıma kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, bu üç ülke ile ilişkilerinin “ciddi sonuçlarla” karşı karşıya kalacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada üst düzey bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: “Aldıkları kararın ardından bu ülkelerle ilişkilerimizde ilave ciddi sonuçlar doğacaktır.”

Yetkili, hükümetlerinin, dün açıklanan kararı nedeniyle “kınamak” üzere üç ülkenin elçileriyle görüştükten sonra konuştu.

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

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