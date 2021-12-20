İsrail’den Omicron nedeniyle ABD ve Türkiye’nin de dahil olduğu 9 ülkeye seyahat yasağı

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett'in ofisi tarafından yapılan açıklamada aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu 9 ülkeye seyahat yasağı getirildiği belirtildi. Buna göre İsrail ve bu ülkeler arasında, Covid-19'un Omicron varyantı endişeleriyle nedeniyle seyahatler özel izne tabi tutulacak.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 20.12.2021 - 10:58

İsrail’den Omicron nedeniyle ABD ve Türkiye’nin de dahil olduğu 9 ülkeye seyahat yasağı

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,Covid-19’un Omicron varyantının yayılmasıyla ilgili endişelerini öne sürerek vatandaşlarının ABD'ye ve diğer dokuz ülkeye özel izin almadan seyahat etmesini yasakladı.

"Kırmızı" listeye yeni eklenen ülkeler arasında ABD'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Belçika, Macaristan, Kanada, Fas, Portekiz, İsviçre ve Türkiye yer alıyor. Başbakan Naftali Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, kabine bakanlarının Salı günü yürürlüğe girecek olan tedbiri onayladıkları belirtildi.

YASAKLANMIŞ ÜLKELERDEN DÖNEN İSRAİLLİLERE 7 GÜN KARANTİNA

Diğer taraftan, aşılanmış ve iyileşmiş olanlar da dahil olmak üzere yasaklı ülkelerden dönen tüm İsraillilerin en az yedi gün boyunca karantinada kalacağını belirtildi. Yabancı uyruklu kişilerin ise, özel hükümet komitesi onayı ile birlikte insani durumlar dışında ülkeye kabul edilmeyeceği aktarıldı. 

Öte yandan İsrail bugüne kadar, 86’sı yurt dışından dönen yolculardan oluşan toplam 134 Omicron vakası tespit edildiğini bildirdi. Kırmızı listeye daha önce birçok Afrika ülkesinin yanı sıra, 8 Avrupa ülkesi ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil edilmişti.

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