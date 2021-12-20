Omicron varyantının bulaşma katsayısı ve yeniden enfeksiyon riski ne kadar?

OMİCRON’A KARŞI AŞI ETKİNLİĞİ

Diğer taraftan, çalışmanın yazarları, ikinci aşı dozlarının üzerinden iki veya daha fazla hafta geçmiş olan ve destekleyici dozlarının (AstraZeneca/Oxford ve Pfizer/BioNTech aşıları için) üzerinden iki veya daha fazla hafta geçmiş olan kişilerde Delta'ya kıyasla semptomatik bir Omicron vakası geliştirme riskinin önemli ölçüde arttığını buldu.