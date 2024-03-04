İsrail'den son yılların en büyük Ramallah baskını

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin düzinelerce askeri aracı dün gece Başkan Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin karargahı olan Ramallah şehrine sürdüğünü aktardı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Am'ari Mülteci Kampına baskın sırasında 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şalbak'ı vurarak öldürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Ebu Şalbak'ın boynundan ve göğsünden yaralandığını kaydetti.



Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin kampa saldırdığı sırada çatışmaların çıktığını, bu sırada "Filistinli gençlere gerçek mermilerin atıldığını" söyledi.



İsrail ordusu yorum talebine yanıt vermedi.

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