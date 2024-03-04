İsrail'den son yılların en büyük Ramallah baskını

İsrail güçleri, dün gece işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin idari başkenti Ramallah'a son yıllardaki en büyük baskınını düzenledi ve baskın sırasında mülteci kampındaki 16 yaşındaki bir genci öldürdü.

İsrail'den son yılların en büyük Ramallah baskını

Filistinli kaynaklar, güçlerinin düzinelerce askeri aracı dün gece Başkan Mahmud Abbas liderliğindeki Yönetimi'nin karargahı olan Ramallah şehrine sürdüğünü aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Am'ari Mülteci Kampına baskın sırasında 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şalbak'ı vurarak öldürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Ebu Şalbak'ın boynundan ve göğsünden yaralandığını kaydetti.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin kampa saldırdığı sırada çatışmaların çıktığını, bu sırada "Filistinli gençlere gerçek mermilerin atıldığını" söyledi.

İsrail ordusu yorum talebine yanıt vermedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...