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İsrail'den Türkiye kararı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı.

İsrail'den Türkiye kararı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş suçu işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş suçu işliyor

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, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerini ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi için geri çağırdı.
 
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cohen paylaşımında, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalara gönderme yaparak, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla (İsrailli) diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

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