Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş suçu işliyor

''İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR''



İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içindeyiz. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Ama Batılı liderler İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey Batı ne kadar çocuk, kadın ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin?



''GAZZE'DE SAVUNMA DEĞİL KATLİAM YÜRÜTÜLMEKTEDİR''

Gazze'de savunma değil açık, alçak bir katliam yürütülmektedir.Gazze halkını açlıkla, susuzlukla sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi? Her taraf karanlık hiçbir şey yok. Davos'ta siz öldürmeyi iyi bilirsiniz demiştim. Bunlar öldürmeyi iyi bilenler. Gazze'de doktorlar operasyonlarını karanlıkta yapıyor. Dünya bunu biliyor sessiz kalıyor.



''DÜN GECEDEN BERİ YAPILANLAR BİR CİNNET HALİDİR''



İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana şehit olan çocukların sayısı 3 bin 600'ü şehitlerin tamamının sayısı da 7 bin 700'ü bulmuştur. Dün geceden beri yapılanlar bir cinnet halidir. Tüm vahim tabloya rağmen Gazze halkının sergilediği vakur ve kararlı duruş tarihe şanlı bir direniş destanı olarak yazılacaktır. İnşallah zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gideceği günleri de göreceğiz.

İSRAİL YÖNETİMİNE ÇAĞRI



Boyunuzu da, çapınızı da, yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Gelin bugün bize kulak verin mazlumlara yardım ulaştırma taleplerimize kulak verin. Diyalog çağrımıza kulak verin. Ey İsrail oylama yapıldı Birleşmiş Milletler'de (BM) 120 ülke İsrail'e ateşkes için evet deyin dedi. 40 ülke çekimser kaldı 13-14 ülke İsrail'in yanında yer aldı. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun bundan sonra da mahkum olacaksın. BM bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı. İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları doğru bulmuyoruz. İsrail topraklarında kaç sivilin hayatını kaybettiği bile doğru dürüst açıklanmadı. Hayatını kaybeden her sivil için biz üzüntülüyüz.''

