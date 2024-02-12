İsrail'e yeni suçlama: Gazze'de savaş suçu işleniyor

Üçüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 13. Maddesi, savaş esirlerinin her zaman, özellikle şiddet veya korkutma eylemlerine ve "hakaret ve kamusal meraka" karşı korunması gerektiğini belirtmektedir.



İnsanları iç çamaşırlarıyla dolaştırmak ve bunu filme alıp yayınlamak kesinlikle hukuku ihlal ediyor. Belirlenen kurallar hiçbir şekilde bu tür eylemlere izin vermez.



Hukuçular, silahlı olup olmadıklarını kontrol etmek için bir tutuklunun kısa süreliğine soyulması gerekebileceğini ancak "böyle bir fotoğrafın çekilip kamuoyuyla paylaşılması" için hiçbir neden olmadığını belirtti.



İnsan hakları avukatı Michael Mansfield, görüntülerin bir BM mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Masfield, "Savaş ya da çatışma zamanında, tutuklu bulunan ve savaş esiri olan insanlarla nasıl başa çıkacağınız konusunda çok ciddi bir kısıtlama var. Bu görüntüler gerçekte mahkumlara kötü muamele etmeyi amaçladığınızı ortaya çıkaran hükümdür." diye konuştu.

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